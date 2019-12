Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehler beim Linksabbiegen

Eisenach (ots)

Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Renault-Fahrer die Friedhofstraße. Beim Linksabbiegen in die Mühlhäuser Straße beachtete er nicht einen entgegenkommenden Pkw Opel. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Der 81-jährige Fahrer des Opel und seine 75-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Unfallschäden in Höhe von 16.000 Euro an beiden Pkw. (as)

