Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Gartenhütte

Wümbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 23.45 Uhr, geriet eine Gartenhütte im Bereich der Gemeindestraße Brenner in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Personen wurden nicht verletzt und nicht gefährdet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

