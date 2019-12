Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Auffahrunfall verletzt

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer in der Straße "Sorge" auf einen vor ihm fahrenden VW auf. Dessen 42-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstanden Unfallschäden in einer Gesamthöhe von 6000 Euro. Zur Unfallursache wird ermittelt. (as)

