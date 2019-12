Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Herschdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch gegen 20:35 kam eine 20-jährige VW-Fahrerin zwischen Herschdorf und Gillerdorf von der winterglatten Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zum Beginn der Winterfahrsaison rät die Polizei zu besonderer Vorsicht bei schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt, die Fahrbahn kann sich ständig verändern. Vermeiden Sie auf glatten Straßen ruckartige Lenkbewegungen. Bedenken Sie den weitaus längeren Bremsweg als auf trockener Fahrbahn. Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu Vordermann an. Gesetzlich vorgeschrieben sind Winterreifen bei Schnee, Schneematsch und Eis. Um gut durch den Winter zu kommen, gilt nach wie vor die Empfehlung: Winterreifen von Oktober bis Ostern. (as)

