Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug richtig abgewendet

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 64-jährige Dame erhielt gestern Nachmittag einen Anruf von einer angeblichen Rechtsabteilung. Es wurde erklärt, dass die Angerufene eine Überweisung ins Ausland in einer Höhe von über 3000 Euro angewiesen habe. Nun benötige die Rechtsabteilung die Kontodaten zur Überprüfung. Die Dame, die eine solche Überweisung nie in Auftrag gab, reagierte richtig. Sie beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. Ein Vermögensschaden blieb ihr erspart. Eine Anzeige wegen versuchtem Betrug wurde aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell