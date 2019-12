Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Gotha (ots)

Vor einer Baustelle in der Eschleber Straße wurde am Mittwoch, 11.12.2019, ein angeschlossenes Fahrrad samt Fahrradschloss gestohlen. Es handelt sich um ein dunkelblaues Crossbike der Marke Drössiger TR A1, Größe 29 Zoll, mit weißen Lenkerhörnchen. Die Tatzeit liegt zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr. Wer kann Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben? Die Polizei Gotha nimmt unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0310684/2019 Hinweise entgegen. (as)

