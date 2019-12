Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Verletzten

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Am späten Dienstagnachmittag befuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer die B 88 von Seebach kommend in Richtung Thal. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Pkw Opel zusammen. Der Skoda-Fahrer als auch die 44-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für etwa 45 Minuten voll gesperrt. (as)

