Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wechselbrücke blockiert Straße

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht löste sich eine Wechselbrücke mangels ausreichender Sicherung durch den 64-jährigen Fahrer von einem Lkw. Dadurch war die Lauchaer Straße über zwei Stunden blockiert, was in Anbetracht der Uhrzeit keine Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Die beschädigte Wechselbrücke musste mit einem Kran geborgen werden. (as)

