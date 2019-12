Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Schlichtenstraße wurden zwei Kellerabteile aufgebrochen. Aus einem Keller wurden zwei Fahrräder mit Fahrradschlössern im Gesamtwert von über 1000 Euro entwendet. Aus dem zweiten Keller wurde nach derzeitigem Stand nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 10.12.2019, 20.00 Uhr und Mittwoch, 11.12.2019, 03.35 Uhr. Bei gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um ein rotes Mountainbike Giant XTC und ein schwarzes Damenrad Granville Ontario. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0310433/2019 entgegen. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

