Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfälle mit Verletzten

Eisenach (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden bei zwei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet drei Personen verletzt. Gegen 05.20 Uhr übersah der Fahrer eines Mercedes-Transporter beim Linksabbiegen von der Langensalzaer Straße in die Dürrenhofer Allee einen entgegenkommenden Pkw Opel. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 16.15 Uhr hielt eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin in der Hospitalstraße am Fußgängerüberweg an, um mehreren Fußgängern das Überqueren zu ermöglichen. Beim Anfahren übersah sie eine 74-jährige dennoch Fußgängerin. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch die Fußgängerin stürzte und sich leicht am Arm verletzte. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell