Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolglose Flucht bei Verkehrskontrolle

Eisenach (ots)

Am späten Dienstagabend sollte in der Weimarischen Straße ein Pkw VW kontrolliert werden. Als die Beamten an den stehenden Pkw herantraten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Der verlassene VW konnte im Bereich der Hörselstraße festgestellt und anschließend der Wohnort des Fahrers ermittelt werden. Beim Antreffend des 25-jährigen Fahrers ergab sich sogleich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, was vermutlich das Motiv seiner Flucht war. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

