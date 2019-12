Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer auf Sattelauflieger

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am späten Dienstagabend geriet auf der L 1022 am Ortseingang Gerstungen aus Richtung BAB 4 kommend ein Sattelauflieger in Brand. Die Feuerwehr musste brennende Möbelstücke auf der Ladefläche löschen, ein Übergreifen des Feuers auf die Zugmaschine konnte verhindert werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell