Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte in Flammen

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 17:10 Uhr kam es in Thal im Wartburgkreis zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Gemeldet wurde ein brennendes Gartenhaus in der Friedhofstraße. Diese Meldung bestätigte sich, es stand eine Holzhütte in Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch wurde die Gartenhütte stark beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Bei der Brandursache handelt es sich vermutlich um einen technischen Defekt in der Weihnachtsbeleuchtung, die an der Hütte angebracht war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (as)

