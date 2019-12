Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlachtabfälle in der Natur abgelegt - Zeugenaufruf

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Spaziergänger fand am Montagnachmittag eine größere Menge von Schlachtabfällen, die nicht fachgerecht entsorgt wurden. Beim Fundort handelt es um einen kleinen Hügel in der Verlängerung der Gothaer Straße, etwa 300 Meter hinter dem Sportplatz. Vermutlich handelt es sich um Schlachtabfälle eines Hausschweins. Durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde die Entsorgung eingeleitet. Die nicht fachgerechte Entsorgung von tierischen Nebenprodukten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem empfindlichen Bußgeld geahndet werden kann. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Ableger geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0309024/2019. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

