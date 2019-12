Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an Garage - Zeugenaufruf

Vitzeroda (Wartburgkreis) (ots)

An einer Garage in der Flurstraße wurde am Montag, 09.12.2019, zwischen 12.30 und 22.15 Uhr eine Fensterscheibe eingeworfen. Durch die Splitterwirkung der Scheibe wurde ein in der Garage geparkter Pkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Bereits in den Tagen zuvor kam es zu Sachbeschädigungen an der Fassade, in dem Fett und Kakao an die Wand geschmiert wurden. Wer kann Angaben zum Täter oder zur Täterin machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0309203/2019 entgegen. (as)

