Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bildungsstätte - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen Freitag, 06.12.2019, 15.15 Uhr bis Montag, 09.12.2019, 07.00 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in die Werkstätten und Büros einer Bildungseinrichtung Am Ehrenberg. Es wurden Messtechnik, Laptops und Aluminiumabfälle im Wert von über 1500 Euro gestohlen. An mehreren Türen wurden Sachschäden im Gesamtwert von etwa 1000 Euro hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0308825/2019 entgegen. (as)

