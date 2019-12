Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheinwerfer von geparkten Opel ausgebaut - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

An einem in der Breitenbachstraße geparkten Pkw Opel wurden in der Zeit von Montag, 09.12.2019, 18.00 Uhr bis Dienstag, 10.12.2019, 02.30 Uhr beide LED-Frontscheinwerfer und beide Nebelscheinwerfer ausgebaut und gestohlen. Um an die Teile zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Motorhaube geöffnet. Der Wert der Teile beträgt etwa 1500 Euro. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell