LPI-GTH: Kind bei Auffahrunfall verletzt

Ilmenau (ots)

Eine 35-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montagmittag die Ziolkowskistraße. An der Kreuzung zur Otto-Hahn-Straße musste sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein ihr folgender 61-jähriger Mercedes-Fahrer nahm die Situation zu spät wahr und fuhr auf. Fahrer und Fahrerin bleiben unverletzt. Jedoch wurde das zehnjährige Kind auf dem Rücksitz des VW leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. (as)

