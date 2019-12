Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuegnaufruf zum Einbruch in eine Wohnung

Arnstadt (ots)

Die zu einem Baumarkt gehörende Wohnung in der Alfred-Ley-Straße wurde Ziel eines Einbruchs. In der Zeit zwischen Freitag, 06.12.2019, 17.00 Uhr bis Montag, 09.12.2019, 06.00 Uhr drangen der oder die unbekannten Täter über ein Fenster ein und entwendeten aus der Wohnung zwei ältere Laptops. Zum Wert von Beute und angerichteten Schaden liegen noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0308501/2019 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell