Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Werkstattgelände - Zeugenaufruf

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich Unbekannten an zwei Pkw zu schaffen, die auf einem Werkstattgelände in der Neuen Hausener Straße abgestellt waren. Von einem VW wurden alle vier Räder und die Bremsscheiben abmontiert. Von einem Audi wurden acht Radbolzen entwendet. Zudem wurden die Kennzeichentafeln beider Fahrzeuge gestohlen. Der Wert der Beute beträgt über 1.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601224 und unter der Bezugsnummer 0308604/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell