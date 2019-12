Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Landkreis Gotha (ots)

Durch die Gothaer Polizei wurden am vergangenen Sonntag zwei Fahrer unter Alkoholeinwirkung aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde in den Nachtstunden in Ohrdruf ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer kontrolliert. Sein Atemalkoholwert betrug 0,56 Promille. In den Morgenstunden geriet in der Gartenstraße in Gotha ein 40-jähriger Ford-Fahrer in eine Kontrolle. Er war mit 0,75 Promille unterwegs. In beiden Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (as)

