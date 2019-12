Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer ergriffen

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine Person die Christianstraße und die Oppenheimstraße entlang lief und von geparkten Pkw die Außenspiegel abtrat. Durch die alarmierten Beamten konnte der Gesuchte kurz darauf in der Mühlhäuser Straße angetroffen werden. Der 29-jährige Täter war stark alkoholisiert. Er beschädigte an insgesamt sechs Fahrzeugen die Außenspiegel. Zur Höhe des Gesamtschadens liegen noch keine vollständigen Informationen vor. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell