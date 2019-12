Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Missglückte Flucht

Eisenach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sollte im Eichrodter Weg ein 23-jähriger Fahrer eines E-Bikes kontrolliert werden. Jedoch missachtete er sämtliche Anhaltesignale des ihm folgenden Streifenwagens. Seine Flucht setzte der jungen Mann über den Eichrodter Weg hinaus auf einen unbefestigten Weg fort. Hierbei stürzte er in ein Gebüsch. Verletzt wurde er dabei nicht. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass aufgrund der Fahrleistung des E-Bike eine Fahrerlaubnis erforderlich ist, die der Fahrer nicht vorweisen konnte. Zudem reagierte sein Drogentest positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des E-Bikes. (as)

