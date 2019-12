Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß mit Verletzten

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntagnachmittag wollte ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer von der Hohenkirchener Straße nach links in den Halbmondsweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Opel. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, wodurch der 22-Jährige leicht und der 42-jährige Fahrer des Opels schwer verletzt wurden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, zur Höhe der Sachschäden liegen noch keine Angaben vor. (as)

