Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw überschlägt sich, Beifahrerin verletzt

Eisenach (ots)

Ein 22-jähriger Dacia-Fahrer befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag die B 19 von Eisenach kommend in Richtung Wilhelmsthal. In einer Kurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Dacia geriet in Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 33-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Dacia wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Hierzu war die B 19 kurzzeitig voll gesperrt. (as)

