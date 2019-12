Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

An einem Pkw Citroen wurden von Samstag, 07.12.2019, 13.00 Uhr bis Sonntag, 08.12.2019, 08.45 Uhr alle vier Reifen platt gestochen. Der Pkw war in der Fischweide auf Höhe der dortigen Baustelle geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 240 Euro. Wer kann Täterhinweise geben? Die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) nimmt unter der Bezugsnummer 0307770/2019 entsprechende Hinweise entgegen. (as)

