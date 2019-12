Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mokick aus Schuppen gestohlen - Zeugenaufruf

Metebach (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.12.2019, 12.00 Uhr bis Sonntag, 08.12.2019, 14.45 Uhr gelange ein Unbekannter auf einem Privatgrundstück im Goldbacher Weg in einen unverschlossenen Schuppen. Ein darin abgestelltes Kleinkraftrad Simson Schwalbe KR51/1 wurde durch den Täter gestohlen. Die Schwalbe hat eine auffällige Farbgebung in saharagelb mit grüner Front. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0307940/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell