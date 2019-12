Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Eisenach (ots)

Am späten Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße an. Da die Wohnungsinhaber nicht vor Ort waren, verschaffte sich die Feuerwehr rasch über die Eingangstür Zutritt zur Wohnung. Die Ursache der Rauchentwicklung war schnell erkannt. Es handelte sich um einen Topf mit Essen, der auf der noch eingeschalteten Herdplatte stand. Zu einem Feuer und Schaden am Gebäude kam es nicht. Lediglich der Brandmelder löste einen Alarm aus. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell