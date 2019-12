Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spirituosen aus Keller gestohlen

Ilmenau (ots)

Am Abend des 07.12.2019 verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zu einem Kellerbereich, der sich in der Geschwister-Scholl-Straße befindet. Dort wurde in zwei Kellerabteile eingebrochen und neben einem Fahrradlampen-Set entwendeten die Unbekannten dort auch Spirituosen im Gesamtwert von ca. 60,- Euro. Die Täter wurden durch eine Anwohnerin gestört und ergriffen daraufhin die Flucht. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0307550/2019 entgegen. (sb)

