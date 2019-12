Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

stand am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in der Uferstraße ein 19 jähriger Gothaer, welcher wohl in der Fahrschule nicht so genau hinhörte, als es um das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr ging. Der Führerscheinneuling hatte nicht nur Alkohol getrunken, ein Drogentest verlief zudem positiv. Ihm steht nun ein saftiges Bußgeldverfahren bevor und die Fahrerlaubnisbehörde wird sicher auch noch an ihn herantreten.

Nahezu zeitgleich kontrollierten die Beamten der Eisenacher Polizei auf der Rennbahn einen 43 jährigen Daimlerfahrer, dessen Vortest positiv auf Drogen reagierte. Auch dem 43 jährigen Eisenacher steht nun ein empfindliches Bußgeldverfahren bevor.(ri)

