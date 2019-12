Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung durch Gehhilfe

Ilmenau (ots)

In der Hanns-Eisler-Straße kam es am Abend des 07.12.2019 zu einem Übergriff eines Täters auf zwei Spaziergänger. Der Täter, welcher in der Folge nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden konnte, schlug Grundlos mit einer Gehhilfe auf ein Ehepaar ein, welches dadurch verletzt wurde. Die Gehhilfe hatte er der weiblichen Person zuvor entrissen. In der Folge flüchtete der Täter zunächst. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Täter wurde eingeleitet. Hinweise zu Tat nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0307483/2019 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell