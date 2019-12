Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Doppelte Sachbeschädigung an Pkw

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zweimal hatten es Unbekannte am Samstag auf einen Pkw Seat in der Pfortenwallgasse abgesehen. Zunächst beschädigten die Täter in der Nacht zum Samstag den linken Außenspiegel. Wenige Stunden später wurden dann zusätzlich der rechte Außenspiegel sowie der Heckscheibenwishcer abgerissen. Der Schaden beträgt 100 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0307582/2019 zu wenden. (ml)

