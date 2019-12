Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Reisebus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus kam es am Samstag um 17:05 Uhr in der Reinhardsbrunner Straße. Ein 35-jähriger Skodafahrer hatte von der Mairichstraße kommend ein Stoppschild überfahren und war auf die Reinhardsbrunner Straße aufgefahren. Hier kollidierte er mit einem Reisebus, welcher in Richtung Uelleber Straße fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda gedreht und gegen ein Verkehrsschild geschoben. Der Unfallverursacher und seine 35-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Reisebus befanden sich zur Unfallzeit keine Fahrgäste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 40 000 Euro. (ml)

