Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weihnachtlicher LED-Projektor entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte entwendeten am Samstagmorgen einen weihnachtlichen LED-Projektor. Dieser war in der Mittelhäuser Straße zur Außenbeleuchtung eines Hauses angebracht. Der Wert des Projektors wurde mit 80 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0307398/2019. (ml)

