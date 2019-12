Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen unterwegs

Wartburgkreis (ots)

Am Freitagabend wurden zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen kontrolliert, welche unter Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen 20:00 Uhr wurde ein 38 jähriger Eisenacher in der Julius-Lippold-Straße von Eisenach angehalten und gegen 22:00 Uhr ein 19 jähriger aus dem nördlichen Wartburgkreis in Mihla einer Kontrolle unterzogen. Beide durften die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten und müssen nun mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.(ri)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell