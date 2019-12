Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflüchtiger gesucht

Wilhelmsthal / Wartburgkreis (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Pkw befuhr am heutigen Samstag gegen 09:30 Uhr die B 19 von Eisenach her kommend in Richtung Bad Salzungen. Eine 31 jährige Kia - Fahrerin aus dem Landkreis Schmalkalden fuhr in der Gegenrichtung. In einer Rechtskurve in der Ortslage Wilhelmsthal kam der jungen Frau auf ihrer Fahrspur der weiße Pkw entgegen. Hier kam es zur Kollision beider Fahrzeuge an den Spiegeln. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, kam dann nochmal wieder, packte seinen linken Außenspiegel ein und fuhr wieder in Richtung Bad Salzungen davon. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt, da bei der jungen Fahrerin nicht nur der Spiegel sondern auch die Fahrerscheibe beschädigt wurde. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche Unfallzeugen oder Personen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizei Eisenach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. - Az.0307291/2019 (ri)

