Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin verletzt

Eisenach (ots)

Eine 72jährige Eisenacherin fuhr am gestrigen Freitag gegen 14:00 Uhr mit ihrem Fahrrad die Mühlhäuser Straße in Richtung Stregda auf dem linken Radweg. Ein 43jähriger Mühlhäuser wollte mit seinem Pkw vom Parkplatz des TTM-Marktes auf die Mühlhäuser Straße auffahren, achtete auf den von links kommenden Querverkehr und übersah beim Losfahren die Radfahrerin, welche sich in diesem Moment vor der Fahrzeugfront befand. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt ins Klinikum Eisenach verbracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.(ri)

