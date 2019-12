Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handfester Streit eskaliert

Arnstadt (ots)

In den frühen Nachtstunden des 07.12.2019 kam es in einem Gasthaus in mitten der Stadt zu einer Schlägerei, nachdem man eine Streitigkeit nicht verbal lösen konnte. Dabei wurden ein 30-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau verletzt. Drei Täter handelten nach ersten Erkenntnissen gemeinschaftlich und schlugen auf die Verletzten ein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die Täter teilweise unerkannt flüchten. Gegen Diese wird nun ein Ermittungsverfahren der Polizei Arnstadt-Ilmenau geführt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0307158/2019 entgegen. (sb)

