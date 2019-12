Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Quecksilberthermometer an Schule - niemand verletzt

Eisenach (ots)

Am heutigen Tag gegen 13.00 Uhr kam es in der Regelschule am Pfarrberg zu einem Feuerwehreinsatz. Grund hierfür war ein Quecksilberthermometer, welches während des Unterrichts zu Boden fiel und zerbrach. Eine geringe Menge Quecksilber trat aus, ohne dass Personen damit in Berührung kamen oder verletzt wurden. Das ausgetretene Quecksilber wurde durch die Feuerwehr gebunden und fachgerecht entsorgt. Um Gefährdungsmomente gänzlich auszuschließen, werden alle 14 anwesenden Schüler samt Erziehungsberechtigten vor Ort ärztlich untersucht. (as)

