Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw streift Radfahrerin

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 78-jähriger Subaru-Fahrer war heute Morgen auf der alten B 88 in Richtung Ilmenau-Roda unterwegs. Beim Vorbeifahren an einer 33-jährigen Radfahrerin schätzte er vermutlich den seitlichen Abstand falsch ein und streifte die Radfahrerin mit dem Außenspiegel am Unterarm. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell