Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte gelangten in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Reuterstraße und entwendetet einen Komplettsatz Sommerreifen im Wert von über 1000 Euro. Der Abtransport der Beute erfolgte über das Rolltor zur Tiefgarage. Dieses wurde dabei beschädigt. Der konkrete Tatzeitraum wird noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0306691/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell