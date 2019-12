Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Gotha (ots)

Einer 90-jährigen Dame wurde am Donnerstag nach dem Einkaufen in einem Discounter in der Oststraße die Handtasche gestohlen. Die Frau war gerade dabei, ihre Einkäufe in eine Tasche zu packen, als ein Unbekannter ihre Handtasche vom unmittelbar neben ihr stehenden Fahrrad griff und flüchtete. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Tat geschah um 11.00 Uhr am Donnerstag, 05.12.2019. Wer konnte die Tat beobachten? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0305697/2019 entgegen. (as)

