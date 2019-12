Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtaschendiebstahl - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Die Tasche einer 80-jährigen Dame wurde gestern während des Einkaufens in einem Supermarkt in der Alfred-Ley-Straße gestohlen. Die schwarze Umhängetasche mit langem Bügel wurde in einem unbeobachteten Moment aus dem Einkaufswagen genommen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Tat geschah zwischen 09.45 und 10.10 Uhr am Donnerstag, 05.12.2019. Wer konnte die Tat beobachten? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0305744/2019 entgegen. (as)

