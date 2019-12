Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Dornheimer Berg wurde in der Zeit von Samstag, 02.11.2019 bis Donnerstag, 05.12.2019 wurde ein Kellerverschlag aufgebrochen. Ein Kunststoffregal, ein Weihnachtsbaum sowie eine Bohrmaschine wurden gestohlen. Der Wert der Beute kann mit 300 Euro beziffert werden, die Höhe des Sachschadens mit 10 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0305892/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell