Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hundeangriff mit Dienstwaffe gestoppt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend mussten Polizeibeamte einen bereits länger andauernden Streit in der Goethestraße schlichten. Da ein alkoholisierter 35-Jähriger einem Platzverweis nicht nachkam, war seine Gewahrsamnahme unumgänglich. Der Hund, den der Mann bei sich führte, sollte für die Dauer der Gewahrsamnahme der Tierrettung übergeben werden. Dies war offenbar nicht im Interesse des Mannes. Er versuchte zu flüchten und leinte dabei seinen Hund ab. Der Hund rannte anschließend bedrohlich auf die Beamten zu. Zur Abwehr eines drohenden Bisses wurde der Hund durch zwei Schüsse aus der Dienstwaffe gestoppt. Der verletzte Staffordshire-Terrier wurde der Tierrettung und einem Tierarzt übergeben. Der Flüchtende konnte ergriffen und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte sich der Mann massiv, konnte aber ohne Verletzungen der Beteiligten unter Kontrolle gebracht werden. Auch bei der Schussabgabe wurden keine Personen verletzt. Eine Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen. (as)

