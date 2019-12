Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handfester Streit unter Busfahrgästen

Laucha (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einem Zwischenstopp auf einem Busparkplatz in der Gewerbestraße gerieten am Donnerstagabend zwei Fahrgäste eines Fernreisebusses aneinander. Das Streitgespräch endete damit, dass ein 35-jähriger einem 33-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Opfer trug eine Platzwunde davon und musste vor Ort ärztlich versorgt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten neben der Anzeigenaufnahme die Gemüter soweit beruhigen, dass eine gemeinsame Weiterfahrt im Bus möglich erschien. (as)

