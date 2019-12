Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: geschlagen - gebissen - Gewahrsam

Eisenach (ots)

Ein 22-jährige löste heute Morgen in der Ziegeleistraße einen Polizeieinsatz aus, da er im Streit mit Verwandten handgreiflich wurde. Auch gegen die alarmierten Polizeibeamten richteten sich seine Aggressionen. Er versuchte sie zu schlagen und zu beißen, was schnell unterbunden werden konnte. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigeverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand. (as)

