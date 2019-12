Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall zwischen Pkw und Sattelzug

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Heute gegen 10.15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Audi-Fahrer die B 250 in Richtung Treffurt. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich durch Fehleinschätzung des Kurvenverlaufes auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Sattelzug Mercedes Actros zusammen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 66-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Für die Bergung des Pkw und insbesondere des Sattelzuges wird die B 250 zwischen Schnellmannshausen und Roten Kopf bis in die Nachmittagsstunden gesperrt bleiben. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell