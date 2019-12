Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind auf Fahrrad übersehen und angefahren

Gotha (ots)

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Skoda-Fahrer den Weinbergweg. Bei Einbiegen in die Weimarer Straße übersah er einen auf dem Gehweg fahrenden 10-jährigen Jungen, der in diesem Moment den Einmündungsbereich überqueren wollte. Der Pkw stieß gegen den Jungen, der dabei am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (as)

