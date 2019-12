Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Drogeneinfluss

Schnepfenthal-Rödichen (Landkreis Gotha) (ots)

Am späten Mittwochabend kollidierte ein 20-jähriger Ford-Fahrer in der Reinhardsbrunner Straße frontal mit einem Reh. Während der Unfallaufnahme fielen den Beamten Auffälligkeiten beim Fahrer ins Auge. Sie führten mit ihm einen Drogentest durch. Dieser fiel positiv aus. Somit wurde nicht nur der Unfall, sondern auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrzeug stehen lassen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell